«Многостаночники» нашего времени: Психолог развеял миф о тренде на «поливоркинг»
Частое переключение на разные работы – это тяжелая нагрузка на психику, сказал в эфире НСН Алексей Рощин, предупредив, что не стоит и «умирать» как японцы, сидя на одном месте по 20 лет.
Совмещение нескольких работ может выдержать не каждый, при этом для избегания выгорания полезно раз в 2-3 года менять деятельность или делать скачки в карьере, объяснил в интервью НСН социальный психолог Алексей Рощин.
Ранее СМИ сообщили о тренде на так называемый «поливоркинг» - совмещение разной по характеру работы, позволяющее больше зарабатывать. Рощин считает, что это – не от хорошей жизни.
«На самом деле – это рекламный заход. Работа сразу в нескольких местах далеко не всегда хорошо сказывается на психическом состоянии. Тут возникает необходимость постоянно переключаться между заданиями разного типа. Для этого люди должны обладать определенным психологическим складом, потому что для многих людей частое переключение - это слишком тяжелая нагрузка на психику. Скорее всего, все сводится к тому, что сейчас у людей есть необходимость больше зарабатывать, нужду выдают за добродетель. Раньше это называлось не поливоркинг, а многостаночник. Человек просто брал себе много работы и больше зарабатывал таким образом», - объяснил психолог.
Он также рассказал, как избежать выгорания.
«Здесь самое главное, учитывать возможности своего организма. Не подходить к этому так: "если я беру себе десять работ одновременно, то у меня не будет выгорания и я буду совершенно счастлив". Надо стараться не переутомляться и не перенапрягаться, и чтобы работа занимала восемь часов в день максимум. При этом менять деятельность раз в 2-3 года – это естественный путь, это должно получаться само собой, потому что сидеть как японцы по 20 лет на одном месте и умирать – это чересчур. Если вам удается использовать хобби в качестве источника дохода – такие люди счастливы. Продвижение по карьерной лестнице – тоже неплохо, но надо, чтобы оно было существенным и при этом все менялось. Если останется тот же офис и та же работа, это не будет изменением», - заключил собеседник НСН.
HR-эксперт, клинический психолог Екатерина Стацевич ранее заявила на пресс-конференции в НСН, что есть два типа выгорания: первый – от бессмысленности работы, второй – истощение, когда человек должен быть многозадачным и его постоянно выдергивают из стабильности.
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