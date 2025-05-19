Совмещение нескольких работ может выдержать не каждый, при этом для избегания выгорания полезно раз в 2-3 года менять деятельность или делать скачки в карьере, объяснил в интервью НСН социальный психолог Алексей Рощин.

Ранее СМИ сообщили о тренде на так называемый «поливоркинг» - совмещение разной по характеру работы, позволяющее больше зарабатывать. Рощин считает, что это – не от хорошей жизни.