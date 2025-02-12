«Один на 10 тысяч»: Основатель SuperJob назвал число трудоголиков в России

Международная группа ученых опросила сотрудников в Италии и Германии, и пришла к выводу, что трудоголизм вреден не только для самих трудоголиков, но и для компаний. Согласно исследованию, опубликованному в научном издании Journal of Organizational Behavior, трудоголики сосредоточены исключительно на выполнении задач и личных достижениях, склонны отступать от своих моральных норм, что приводит к выгоранию специалистов и разрушению корпоративной культуры. Однако Захаров отметил, что случаи проявления трудоголизма единичны.

«Думаю, ученые говорят про медицинский термин. Трудоголиком может быть один из десяти тысяч человек. Трудоголизм не имеет отношения к деньгам, это про человека, который патологически зациклен на работе, и в конце концов умирает на работе, это психическое отклонение по аналогии с алкоголизмом. Производительность труда у сотрудника может быть низкая, при этом он считает, что если что-то не доделает – все вокруг рухнет. Любой сумасшедший, когда попадает в коллектив, начинает его трясти, запойные алкоголики тоже вносят сумбур. Если бы трудоголик сидел и круглосуточно выдавал сверхнорму, было бы отлично. Однако, как правило, он всех дергает: "Я работаю, а вы все, сволочи, идете домой"», - заявил он.