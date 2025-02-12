«Один на 10 тысяч»: Основатель SuperJob назвал число трудоголиков в России
Проблема трудоголизма не актуальна для России, шизофреников в стране больше, заявил НСН Алексей Захаров.
Трудоголизм является редким психическим отклонением, которое не имеет отношения к эффективной работе, при этом лишь одного из десяти тысяч человек можно назвать трудоголиком. Об этом в беседе с НСН рассказал президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.
Международная группа ученых опросила сотрудников в Италии и Германии, и пришла к выводу, что трудоголизм вреден не только для самих трудоголиков, но и для компаний. Согласно исследованию, опубликованному в научном издании Journal of Organizational Behavior, трудоголики сосредоточены исключительно на выполнении задач и личных достижениях, склонны отступать от своих моральных норм, что приводит к выгоранию специалистов и разрушению корпоративной культуры. Однако Захаров отметил, что случаи проявления трудоголизма единичны.
«Думаю, ученые говорят про медицинский термин. Трудоголиком может быть один из десяти тысяч человек. Трудоголизм не имеет отношения к деньгам, это про человека, который патологически зациклен на работе, и в конце концов умирает на работе, это психическое отклонение по аналогии с алкоголизмом. Производительность труда у сотрудника может быть низкая, при этом он считает, что если что-то не доделает – все вокруг рухнет. Любой сумасшедший, когда попадает в коллектив, начинает его трясти, запойные алкоголики тоже вносят сумбур. Если бы трудоголик сидел и круглосуточно выдавал сверхнорму, было бы отлично. Однако, как правило, он всех дергает: "Я работаю, а вы все, сволочи, идете домой"», - заявил он.
По словам собеседника НСН, в России нет проблема трудоголизма.
«То, что треть россиян считает, что хорошо работают, относятся к работе ответственно, и поэтому называют себя трудоголиками, не относится к отклонениям. Проблемы не существует, в какой-то отдельной компании может быть человек-трудоголик, но шизофреников больше, чем трудоголиков», - пояснил он.
Ранее социальный психолог Алексей Рощин в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что россияне чаще задерживаются на работе из-за страха, что их уволят, а также из-за проблем в личной жизни, которые они не хотят решать.
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