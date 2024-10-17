Выдача потребительских кредитов сократилась на 27,2%
В сентябре 2024 года объем выдачи потребительских кредитов составил 394,5 млрд рублей, что на 27,2% меньше, чем в августе текущего года. Об этом свидетельствует исследование Национального бюро кредитных историй.
Существенно сократилось и количество заемщиков (минус 25,7% за отчетный период, до 2,46 млн).
При этом больше всего потребительских кредитов было выдано в Москве (на 34,8 млрд рублей), Подмосковье (23,7 млрд рублей), Краснодарском крае (14,5 млрд рублей) Санкт-Петербурге (13,9 млрд рублей) и Свердловской области (12,7 млрд рублей).
Наибольшее падение объемов выдачи произошло в Санкт-Петербурге (минус 35,4%). Далее в рейтинге следуют Якутия (просадка на 34%), Москва (32%), Подмосковье (31,5%). Топ-5 антирейтинга замыкает Красноярский край (31,2%).
Как отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков, причиной подобной тенденции стала жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая значительно охладила рынок необеспеченного кредитования.
Ранее специалисты Банка России предложили ввести обязательный период охлаждения для потребительских кредитов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выдача потребительских кредитов сократилась на 27,2%
- Суд арестовал обвиняемого в подрыве машины бизнесмена в Москве
- ЦАХАЛ: Идет проверка информации о ликвидации главы политбюро ХАМАС
- Ирина Горбачева заявила, что в российское кино стало коммерческим
- Кабмин направит 6,5 млрд рублей на льготное кредитование сельских жителей
- Зеленский назвал ядерное оружие единственной альтернативой НАТО
- Девять школ в Томске перевели на удаленку из-за вспышки пневмонии
- СМИ: Разлив топлива произошел на реке Дон
- «Отравленные плоды»: В Госдуме назвали главную задачу чайлдфри
- Врачи из Югры заявили, что хотят проводить операции под рок-хиты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru