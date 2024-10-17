Выдача потребительских кредитов сократилась на 27,2%

В сентябре 2024 года объем выдачи потребительских кредитов составил 394,5 млрд рублей, что на 27,2% меньше, чем в августе текущего года. Об этом свидетельствует исследование Национального бюро кредитных историй.

Существенно сократилось и количество заемщиков (минус 25,7% за отчетный период, до 2,46 млн).