Выдача потребительских кредитов сократилась на 27,2%

В сентябре 2024 года объем выдачи потребительских кредитов составил 394,5 млрд рублей, что на 27,2% меньше, чем в августе текущего года. Об этом свидетельствует исследование Национального бюро кредитных историй.

Существенно сократилось и количество заемщиков (минус 25,7% за отчетный период, до 2,46 млн).

Средний размер потребкредитов в России достиг 180,5 тысячи рублей

При этом больше всего потребительских кредитов было выдано в Москве (на 34,8 млрд рублей), Подмосковье (23,7 млрд рублей), Краснодарском крае (14,5 млрд рублей) Санкт-Петербурге (13,9 млрд рублей) и Свердловской области (12,7 млрд рублей).

Наибольшее падение объемов выдачи произошло в Санкт-Петербурге (минус 35,4%). Далее в рейтинге следуют Якутия (просадка на 34%), Москва (32%), Подмосковье (31,5%). Топ-5 антирейтинга замыкает Красноярский край (31,2%).

Как отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков, причиной подобной тенденции стала жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая значительно охладила рынок необеспеченного кредитования.

Ранее специалисты Банка России предложили ввести обязательный период охлаждения для потребительских кредитов.

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ФОТО: РИА Новости
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