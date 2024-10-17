В Банке России предложили ввести период охлаждения по потребкредитам

По замыслу экономистов, от заявки на потребкредит и получением денег должно проходить не менее 4 часов. Предполагается, что данная мера оградит потребителей от спонтанных покупок и снизит уровень закредитованности населения страны. При этом, период охлаждения не будет применяться к ипотеке, некоторым автокредитам и образовательным кредитам с госучастием.

Эти предложения регулятор уже направил в Минфин РФ для разработки законопроекта.

Ранее стало известно, что средний размер потребкредитов в России достиг 180,5 тысячи рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

