Средний размер потребкредитов в России достиг 180,5 тысячи рублей
Средний размер потребительских кредитов в России достиг 180,5 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой статистические данные аналитиков БКИ «Скоринг Бюро».
Отмечается, что за последние три месяца размер потребкредитов вырос в общей сложности на 32,75 тысячи. По мнению представителей отрасли, на такую динамику повлиял фактор сезонности, дальнейшего всплеска не ожидается.
При этом в первом квартале 2024 года россияне стали чаще закладывать имущество для получения кредитов. Согласно данным, доля таких займов выросла почти на треть по сравнению с последними месяцами 2023 года. Так, с января по март банки выдали россиянам 53,81 тысячи кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 63,32 миллиарда рублей.
Россияне стали чаще закладывать имущество ради получения кредитов из-за введения лимитов в необеспеченном потребительском кредитовании и высоких ставок, заявил ранее заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru