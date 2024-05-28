Средний размер потребкредитов в России достиг 180,5 тысячи рублей

Средний размер потребительских кредитов в России достиг 180,5 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой статистические данные аналитиков БКИ «Скоринг Бюро».

Отмечается, что за последние три месяца размер потребкредитов вырос в общей сложности на 32,75 тысячи. По мнению представителей отрасли, на такую динамику повлиял фактор сезонности, дальнейшего всплеска не ожидается.

Более 20% россиян отказались брать новые кредиты из-за роста долгов

При этом в первом квартале 2024 года россияне стали чаще закладывать имущество для получения кредитов. Согласно данным, доля таких займов выросла почти на треть по сравнению с последними месяцами 2023 года. Так, с января по март банки выдали россиянам 53,81 тысячи кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 63,32 миллиарда рублей.

Россияне стали чаще закладывать имущество ради получения кредитов из-за введения лимитов в необеспеченном потребительском кредитовании и высоких ставок, заявил ранее заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:БанкиКредиты

Горячие новости

Все новости

партнеры