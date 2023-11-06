Выборы по максимуму? Эксперты усомнились в объективности официальных опросов

К вечеру Пескову пришлось объяснять, что он имел в виду.



«Вроде бы то, но не то. Насчет того, что Путин будет избран, я лично в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина, это да, это правильно. А в остальном был вопрос про выборы и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение. Ну вот они таким образом это переврали», — сказал он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал Западу на логику политических процессов в РФ, говоря о популярности Путина, демократии и президентских выборах, объяснил в интервью НСН политолог Сергей Марков.

«Его задача объяснить логику происходящих процессов, и это вполне адекватное объяснение. Он имел в виду, что выборы - это полностью демократический процесс, но выглядит, как бюрократическая процедура, потому что нет никакой реальной конкуренции, ведь вся нация консолидировалась вокруг Владимира Путина. При этом они злонамеренно исказили его слова. Это не только для России, но и для всех стран, тот же Рузвельт был переизбран много раз. Во время военных действий верховный главнокомандующий, как правило, не испытывает особой конкуренции», - сказал Марков.