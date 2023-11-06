Выборы по максимуму? Эксперты усомнились в объективности официальных опросов
Президент Владимир Путин ещё не озвучил решение об участии в выборах-2024, но официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже заявил о высокой вероятности его победы. Эксперты же сомневаются в объективности данных официальных соцопросов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ещё не делал никаких заявлений по поводу своего решения об участии в президентских выборах в 2024 году, сообщает РИА Новости.
Комментируя сообщение агентства Reuters о том, что российский лидер якобы принял решение участвовать в выборах президента, он указал, что кампания ещё не объявлялась.
Каким будет решение Владимира Путина об участии в новой президентской гонке, все еще не известно. Однако, тот же Песков высказал свою позицию по этому поводу еще в августе.
«Наши президентские выборы — это не настоящая демократия, а дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов», — приводит NYT слова Пескова.
Этот комментарий официального представителя Кремля о выборах-2024, всполошивший политологов, опубликовало издание New York Times.
К вечеру Пескову пришлось объяснять, что он имел в виду.
«Вроде бы то, но не то. Насчет того, что Путин будет избран, я лично в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина, это да, это правильно. А в остальном был вопрос про выборы и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение. Ну вот они таким образом это переврали», — сказал он.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал Западу на логику политических процессов в РФ, говоря о популярности Путина, демократии и президентских выборах, объяснил в интервью НСН политолог Сергей Марков.
«Его задача объяснить логику происходящих процессов, и это вполне адекватное объяснение. Он имел в виду, что выборы - это полностью демократический процесс, но выглядит, как бюрократическая процедура, потому что нет никакой реальной конкуренции, ведь вся нация консолидировалась вокруг Владимира Путина. При этом они злонамеренно исказили его слова. Это не только для России, но и для всех стран, тот же Рузвельт был переизбран много раз. Во время военных действий верховный главнокомандующий, как правило, не испытывает особой конкуренции», - сказал Марков.
Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину остается стабильно высоким. В первой половине года он превышал 80%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным в мае, главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 62,5% опрошенных (-2% за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 35,9% респондентов (+1,2%). Далее в списке лидер «Справедливой России - За Правду» Сергей Миронов (30,9% граждан, -1,3%) и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (19,2% опрошенных, +2,7%).
Однако, политолог Константин Калачев заявил в беседе с НСН, что опросы ВЦИОМ нельзя считать репрезентативными в виду осторожности и скрытности людей. Калачев убежден, что ВЦИОМ не вполне точно отражает настроения людей.
«Мне кажется ВЦИОМ не вполне точно отражает настроения людей. Я сомневаюсь в репрезентативности этих опросов. Люди привыкли говорить одно, думать второе, а делать третье. Не будет человек говорить, что он читает Стрелкова или Галлямова (признан иноагентом в РФ). Зачем? Мы живем в такое время, когда лучше лишнего не говорить, что и отражается на соцопросах. То, как люди отвечают незнакомым им людям, не надо воспринимать абсолютно буквально», - сказал Калачев.
Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года. Но точную дату выборов определит Совет Федерации. Она станет известна в декабре 2023 года. К этому моменту политические партии на предвыборных съездах выдвинут кандидатов на президентский пост. Действующий президент также имеет право выдвинуть свою кандидатуру.
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