Школьникам предложат выбрать президента из героев русских сказок

Занятие состоится в понедельник, 25 сентября. Урок направлен на пояснение принципов работы процедуры избрания. Перед младшеклассниками предстанет выбор в лице Карабаса-Барабаса, Золушки, Лисы Алисы, Бабы-яги и Винни-Пуха. У каждого из кандидатов есть своя собственная предвыборная программа.

При этом учителей попросили отметить, что благодаря комиссии «объективность, прозрачность, точность результатов выборов вышла на самый высокий уровень».

Ранее президент России Владимир Путин высказался о своем участии в президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

