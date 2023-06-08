«Своевременно объявит»: Песков рассказал об участии Путина в президентских выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно объявит, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году.

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ФОТО: РИА Новости
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