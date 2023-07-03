Памфилова: От выборов президента в 2024 году будет зависеть будущее России
Глава Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова выборы президента России в 2024 году «электоральной линией фронта», сообщает РИА Новости.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она указала, от предстоящих выборов будет зависеть не только будущее России.
«Это не просто очередные какие-то президентские выборы рядовые, это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперёд», - подчеркнула Памфилова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о том, будет ли Владимир Путин участвовать в президентских выборах в 2024 году, объявят своевременно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru