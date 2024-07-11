«Выбора нет»: Китайские машины «захватили» такси и 80% авторынка России

Он добавил, что сейчас в такси ездят в основном китайские автомобили.

«Сейчас в такси начали использоваться «Москвичи», но надежностью пока не славятся. Также в такси появились «китайцы» Cherry Arrizo, Omoda С5 и другие. Их сейчас используют в такси, потому что за разумные деньги других машин пока нет», - отметил эксперт.

Член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков отметил, что китайские автомобили на сегодняшний день составляют 80% российского авторынка, однако не славятся своей надежностью.

«Сейчас тенденция идет на «китайцев», 80% рынка автомобилей в России - Китай. Все старые автомобили в такси уже «отходили» свой срок. Срок службы автомобиля в такси - два-три года. Считается, что автомобиль с пробегом в 300 тысяч километров - мертвый. У «китайцев», конечно, пробеги сейчас меньше, они и «ходят» меньше, чем корейские, немецкие, американские и японские автомобили. «Китайцы» менее надежные, чем все остальные машины. Сейчас у нас выхода нет, приходится сегодня брать то, что есть в наличии», - заключил Попков.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что чаще всего россияне отказываются от спортивных машин, так как на фоне санкций их сложнее обслуживать.

