«Выбора нет»: Китайские машины «захватили» такси и 80% авторынка России

Самые популярные в такси автомобили могут «пройти» полмиллиона километров, они отличаются высочайшей надежностью, заявил НСН Егор Рябков.

Сейчас в такси все больше китайских автомобилей, которые не славятся своей надежностью, но других автомобилей за разумные деньги на российском рынке пока нет, заявила в эфире НСН таксист-блогер Егор Рябков.

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В первом полугодии 2024 года наибольшую долю среди машин в такси заняли автомобили южнокорейских производителей, передает «Лента.ру» со ссылкой на сервис «Автотека». Лидером по доле используемых автомобилей стал Hyundai Solaris. В пятерке лидеров также оказались Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo и LADA Granta. Замыкают десятку отечественная LADA Vesta и южнокорейская Kia Optima. Рябков отметил, что таксисты выбирают себе самые надежные автомобили для работы.

«Все автомобили, которые чаще всего используются в такси, отличаются высочайшей надежностью. В принципе в такси работают Kia Rio и Hyundai Solaris, потому что за пять лет эксплуатации в них практически ничего не ломается, если их вовремя обслуживать, они спокойно «проходят» более 500 тысяч километров. Lada Granta популярнее Vesta в силу своей дешевизны. В некоторых регионах России Granta может ездить даже в тарифе «комфорт». Среди автомобилей для такси всего два отечественных автомобиля, потому что других российских автомобилей особо и нет», - сказал собеседник НСН.
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Он добавил, что сейчас в такси ездят в основном китайские автомобили.

«Сейчас в такси начали использоваться «Москвичи», но надежностью пока не славятся. Также в такси появились «китайцы» Cherry Arrizo, Omoda С5 и другие. Их сейчас используют в такси, потому что за разумные деньги других машин пока нет», - отметил эксперт.

Член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков отметил, что китайские автомобили на сегодняшний день составляют 80% российского авторынка, однако не славятся своей надежностью.

«Сейчас тенденция идет на «китайцев», 80% рынка автомобилей в России - Китай. Все старые автомобили в такси уже «отходили» свой срок. Срок службы автомобиля в такси - два-три года. Считается, что автомобиль с пробегом в 300 тысяч километров - мертвый. У «китайцев», конечно, пробеги сейчас меньше, они и «ходят» меньше, чем корейские, немецкие, американские и японские автомобили. «Китайцы» менее надежные, чем все остальные машины. Сейчас у нас выхода нет, приходится сегодня брать то, что есть в наличии», - заключил Попков.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что чаще всего россияне отказываются от спортивных машин, так как на фоне санкций их сложнее обслуживать.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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