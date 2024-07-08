Серийное производство гибридных автомобилей стартовало в России
Предприятие Evolute впервые в России наладило серийный выпуск гибридных автомобилей — семиместных i-Space, сообщило РИА Новости со ссылкой на управляющего партнера компании-производителя Андрея Резникова.
Собеседник агентства отметил, что первые автомобили были собраны в начале июля. Машины уже сертифицированы и одобрены в качестве транспортного средства. На фоне внушительного спроса на гибриды предприятие намерено реализовать до конца года несколько тысяч автомобилей по цене от 2,9 млн рублей.
Планируется, что i-Space станут наиболее доступными семейными кроссоверами в России. Цена аналогов почти на два миллиона выше, добавил Резников.
Ранее в России стартовали продажи Lamborghini Revuelto — первого гибридного суперкара итальянского бренда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru