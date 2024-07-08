Серийное производство гибридных автомобилей стартовало в России

Предприятие Evolute впервые в России наладило серийный выпуск гибридных автомобилей — семиместных i-Space, сообщило РИА Новости со ссылкой на управляющего партнера компании-производителя Андрея Резникова.

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Собеседник агентства отметил, что первые автомобили были собраны в начале июля. Машины уже сертифицированы и одобрены в качестве транспортного средства. На фоне внушительного спроса на гибриды предприятие намерено реализовать до конца года несколько тысяч автомобилей по цене от 2,9 млн рублей.

Планируется, что i-Space станут наиболее доступными семейными кроссоверами в России. Цена аналогов почти на два миллиона выше, добавил Резников.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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