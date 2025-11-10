Ранее власти Москвы приступили к украшению улиц и дворов к Новому году. В пешеходных зонах, парках и скверах уже появляются световые декоративные конструкции. Ткачев отметил, что россияне тоже уже начали приобретать товары для украшения дома к Новому году. При этом все чаще к подготовке к празднику подходят осознанно.

«На рынке формируется тренд на заблаговременные покупки новогоднего декора. Чем раньше люди начинают готовиться к празднику, тем шире выбор и привлекательнее цены. Все больше россиян предпочитают заранее покупать украшения и декор, чтобы сэкономить и тщательно продумать оформление дома. Также стоит отметить интерес к необычным и персонализированным украшениям — нередко пользователи ищут товары ручной работы, тематические гирлянды, игрушки с индивидуальными надписями или семейными фото. Такой подход позволяет создать уникальную атмосферу праздника и делает украшение дома более душевным и запоминающимся», - отметил он.