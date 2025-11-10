«Ель за 6,5 тысячи»: Россияне начали заранее готовиться к Новому году
Средняя стоимость искусственной ели сегодня составляет 6,5 тысячи рублей, за гирлянду же придется заплатить в среднем 5,2 тысячи рублей, заявил НСН Никита Ткачев.
Россияне начали интересоваться новогодними товарами уже в конце октября, спрос на искусственную ель вырос в 3 раза, продажи елочных шаров – в 2,9 раза, а гирлянд – в 2,7 раза, рассказал НСН руководитель категории «Мебель и Интерьер» на маркетплейсе «Авито» Никита Ткачев.
Ранее власти Москвы приступили к украшению улиц и дворов к Новому году. В пешеходных зонах, парках и скверах уже появляются световые декоративные конструкции. Ткачев отметил, что россияне тоже уже начали приобретать товары для украшения дома к Новому году. При этом все чаще к подготовке к празднику подходят осознанно.
«На рынке формируется тренд на заблаговременные покупки новогоднего декора. Чем раньше люди начинают готовиться к празднику, тем шире выбор и привлекательнее цены. Все больше россиян предпочитают заранее покупать украшения и декор, чтобы сэкономить и тщательно продумать оформление дома. Также стоит отметить интерес к необычным и персонализированным украшениям — нередко пользователи ищут товары ручной работы, тематические гирлянды, игрушки с индивидуальными надписями или семейными фото. Такой подход позволяет создать уникальную атмосферу праздника и делает украшение дома более душевным и запоминающимся», - отметил он.
Как добавил собеседник НСН, средняя стоимость искусственной ели сегодня составляет 6,5 тысячи рублей, за гирлянду же придется заплатить в среднем 5,2 тысячи рублей.
«Самым востребованным предновогодним товаром в октябре оказались искусственные елки — продажи увеличились в три раза по сравнению с предыдущим месяцем, а средняя цена составила 6,5 тысячи рублей. Также люди заранее начали покупать елочные шары. Рост продаж в 2,9 раза. Продажи гирлянд выросли в 2,7 раза. Комплект новогодних игрушек можно купить в среднем за 1,2 тысячи рублей, что на 19% дешевле чем месяцем ранее, а гирлянду за 5,2 тысячи рублей», - сказал он.
Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил «Радиоточке НСН», что предновогодняя атмосфера стимулирует потребителя совершать покупки, что выгодно продавцам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вассерман перестал носить свой жилет из-за напряженной депутатской работы
- Песков призвал не верить вбросам о якобы «пропаже» Лаврова
- 100 человек получат автографы уральских рок-звезд
- «Покров не меньше сантиметра»: Москвичам назвали дату первого снегопада
- Политолог объяснил возросшую озлобленность поляков к украинцам
- Опять рост цен: Новый технологический сбор ударит по потребителям
- «Ель за 6,5 тысячи»: Россияне начали заранее готовиться к Новому году
- Песков: Ситуация на фронтах для Украины будет ухудшаться изо дня в день
- Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве начнется зима
- Песков: России хотелось бы, чтобы конфликт на Украине завершился скорее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru