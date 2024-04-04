Выбивают скидки: Названы причины заявок россиян на смену мобильного оператора

Россияне стали чаще заполнять заявки на перенос мобильного номера между операторами, чтобы добиться скидок от своего оператора, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России почти на 50%, до 16,5 млн, выросло число заявок на перенос мобильного номера между операторами. Глава Научно-исследовательского института Радио (НИИР) Олег Иванов сообщил, что общее число успешных переносов немного снизилось: до 2,6 млн с 2,65 млн в 2022 году. При этом в первом квартале этого года было подано около 4 млн заявок, а успешно перенесено 704 тысячи номеров (на 13% больше, чем в прошлом году). Муртазин объяснил расхождение между числом заявок и числом переносов номеров.