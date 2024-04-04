Выбивают скидки: Названы причины заявок россиян на смену мобильного оператора

Россияне часто подают заявки о переносе номера к другому оператору, хотя их удовлетворяет действующий оператор и его услуги, отметил в эфире НСН Эльдар Муртазин. 

Россияне стали чаще заполнять заявки на перенос мобильного номера между операторами, чтобы добиться скидок от своего оператора, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России почти на 50%, до 16,5 млн, выросло число заявок на перенос мобильного номера между операторами. Глава Научно-исследовательского института Радио (НИИР) Олег Иванов сообщил, что общее число успешных переносов немного снизилось: до 2,6 млн с 2,65 млн в 2022 году. При этом в первом квартале этого года было подано около 4 млн заявок, а успешно перенесено 704 тысячи номеров (на 13% больше, чем в прошлом году). Муртазин объяснил расхождение между числом заявок и числом переносов номеров.

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«Услуга переноса мобильного номера действует достаточно давно, она относительно популярна. Также она стала популярна для того, чтобы добиться скидок от своего оператора, то есть скидок, которые дают на удержание абонента. Поэтому у нас есть такое большое расхождение между числом заявок и числом переносов. То есть, человек подает заявку о переносе номера, хотя его удовлетворяет его оператор, услуги и прочее. Когда он получает эту скидку или не получает, он остается у своего оператора. Операторы в последние годы, как правило, не дают скидки, потому что это пагубная практика, они видят, что абонент все равно остается у них. Те, кто действительно хочет перейти от одного оператора к другому, переходят», – сказал Муртазин.

Он также отметил, что формальной причиной отказа переноса номера операторы часто называют неправильно указанные данные.

«Формальная основная причина отказа – это неправильно указанные данные. Но, опять-таки, это просто палки, которые вставляет оператор, от которого уходят. Это касается всех операторов без исключения, но с этим можно бороться: абонента все равно отпускают в конечном итоге. Это не такая большая трудность, чтобы не преодолеть ее абоненту», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее президент владеющей брендом «Билайн» компании «Вымпелком» Александр Панков заявил, что необходимо рассмотреть возможность ограничить число sim-карт, которые можно зарегистрировать на один паспорт. По его мнению, ограничение количества sim-карт на один паспорт позволит решить проблемы «серых» участников телеком-рынка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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