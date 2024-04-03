«Вымпелком» предложил ограничить количество sim-карт на один паспорт

Необходимо рассмотреть возможность ограничить число sim-карт, которые можно зарегистрировать на один паспорт. Такое предложение высказал президент владеющей брендом «Билайн» компании «Вымпелком» Александр Панков.

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По его мнению, ограничение количества sim-карт на один паспорт позволит решить проблемы «серых» участников телеком-рынка. В этом мобильным операторам необходима помощь государства, приводит слова Панкова ТАСС.

Также он призвал ввести активацию sim только после регистрации подлинного абонента и привлечь портал «Госуслуги» в качестве верифицирующего элемента.

В 2023 году Госдума приняла закон, который обязывает владельцев сетей связи хранить записи звонков и фотографии. Компании должны передавать информацию по требованию правоохранительных органов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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