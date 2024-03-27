«Без суда»: Операторов призвали заблокировать все неподтвержденные сим-карты
Олег Иванников заявил НСН, что сегодня операторы блокируют только сим-карты, связанным со спамом.
В России необходимо заблокировать все сим-карты, владельцы которых не указали паспортные данные, заявил в интервью НСН подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников. По его словам, сегодня блокировка чаще всего осуществляется через суд, а операторы ограничивают доступ только к сим-картам, которые связаны со спамом.
Роскомнадзор (РКН) намерен в 2025 году проверить сведения 85% сим-карт абонентов-иностранцев. Это следует из обновленного паспорта ведомственной программы цифровой трансформации РКН, пишет «Коммерсант».
«У нас сейчас очень много сим-карт, которые приходятся на граждан СНГ. Блокировать их мы не можем. Даже если мы разберемся со всеми российскими сим-картами, в дальнейшем возникнет такая проблема с сим-картами наших соседей, где есть дочерние компании наших провайдеров. Они могут являться непрозрачными как раз. Наша задача – определить владельцев таких сим-карт, это нужно делать сообща со всеми нашими соседями. Проблема достаточно масштабная. Нам нужна оперативность, сегодня мы только по запросу можем владельцев таких сим-карт определить. Необходимо наладить взаимодействие операторов между странами СНГ», - рассказал он.
Но начать Иванников призвал с российских «серых» сим-карт. Он отметил, что необходимо заблокировать все сим-карты, владельцы которых не указали какие-либо данные.
«Но сначала нам необходимо разрешить вопрос с российскими операторами. Вопрос сим-карт иностранцев вторичен. Сегодня серых сим-карт в России хватает. Процесс проверки сложный, но это необходимость, которая продиктована нам духом времени, борьбой с терроризмом. Если гражданин свою сим-карту не зарегистрирует, согласно требованиям операторов, сим-карта должна быть заблокирована сразу же с возможностью разблокировки только после получения всех паспортных данных. Сегодня блокировка сим-карты осуществляется только по решению суда, если есть основание, что она используется в преступных целях. Либо блокировка осуществляется оператором, если была замечена спам-рассылка», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал требовать от операторов блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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