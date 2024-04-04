В России на 50% выросло число заявок на перенос номера к другому оператору

В России за 2023 год на 50% выросло число заявок на перенос номера к другому оператору, сообщает РБК со ссылкой на главу Научно-исследовательского института Радио (НИИР) Олега Иванова.

При этом, по его словам, общее число успешных переносов снизилось до 2,6 млн с 2,65 млн годом ранее. Причины отказов не раскрывается.

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Сейчас в отрасли обсуждают упрощенную схему смены. Предлагается делать это через «Госуслуги», чтобы процесс занимал не более двух дней.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому устанавливается ответственность за спам-звонки. Так, распространение рекламы при помощи спам-звонков повлечет за собой штраф для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

В российском законодательстве нет определения «спам-звонка», что осложняет борьбу с ними, заявил «Радиоточке НСН» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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