В России на 50% выросло число заявок на перенос номера к другому оператору
В России за 2023 год на 50% выросло число заявок на перенос номера к другому оператору, сообщает РБК со ссылкой на главу Научно-исследовательского института Радио (НИИР) Олега Иванова.
При этом, по его словам, общее число успешных переносов снизилось до 2,6 млн с 2,65 млн годом ранее. Причины отказов не раскрывается.
Сейчас в отрасли обсуждают упрощенную схему смены. Предлагается делать это через «Госуслуги», чтобы процесс занимал не более двух дней.
Ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому устанавливается ответственность за спам-звонки. Так, распространение рекламы при помощи спам-звонков повлечет за собой штраф для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
В российском законодательстве нет определения «спам-звонка», что осложняет борьбу с ними, заявил «Радиоточке НСН» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru