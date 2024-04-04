В России на 50% выросло число заявок на перенос номера к другому оператору

Сейчас в отрасли обсуждают упрощенную схему смены. Предлагается делать это через «Госуслуги», чтобы процесс занимал не более двух дней.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому устанавливается ответственность за спам-звонки. Так, распространение рекламы при помощи спам-звонков повлечет за собой штраф для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

В российском законодательстве нет определения «спам-звонка», что осложняет борьбу с ними, заявил «Радиоточке НСН» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

