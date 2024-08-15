Ямпольская предложила создать книжный аналог «Пушкинской карты» для дошкольников

Номинал новой карты может составить до трех тысяч рублей, сообщает издание. Уточняется, что аналог будет распространяться и на маркетплейсы. Литература, доступная в рамках госпрограммы, будет обладать соответствующей маркировкой.

При этом в Минкульте отметили, что предложение требует серьезной проработки, в том числе по части финансирования проекта.

Ранее олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предложила создать аналог «Пушкинской карты» в спорте. Она пояснила, что нововведение позволило бы детям и молодежи бесплатно посещать соревнования, напоминает «Радиоточка НСН».

