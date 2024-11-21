«Под давлением маркетплейсов»: Что поможет книжным удержать продажи

Основатель книжной сети «Буквоед» Денис Котов рассказал НСН, что книжным магазинам необходимо стать номером один на рынке подарков, чтобы выдерживать конкуренцию с маркетплейсами.

Затраты на аренду помещений и зарплаты сотрудников не позволяют розничным книжным магазинам конкурировать за покупателей с маркетплейсами, заявил в беседе с НСН общественный деятель, основатель книжной сети «Буквоед» Денис Котов.

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Акционеры одного из старейших книжных магазинов Москвы, «Библио-Глобуса», рассматривают продажу актива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в книжной отрасли. По данным издания, выручка торгового дома падает второй год подряд, поскольку магазину сложно конкурировать с маркетплейсами. Котов заметил, что в схожей ситуации сегодня находятся и другие представители розничной торговли.

«Сейчас вся книжная розница испытывает давление. Маркетплейсы выставили такую розничную цену, которая никак не учитывает экономику книжных магазинов с затратами на аренду и зарплаты сотрудников. Региональные сети ищут новые решения, стараются удерживать в интернет-магазинах цену, близкую к маркетплейсам, чтобы сохранять свои позиции. Вариантом привлечения покупателей может стать превращение книжных магазинов в точку притяжения за счет событийности. Также важно исследовать дополнительные рынки. Помимо книг и канцелярии, важно разнообразнее представлять сувениры и подарки, чтобы сделать книжные магазины выбором номер один на рынке подарков», - заявил он.

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Как добавил собеседник НСН, книжные сети в условиях конкуренции более ограничены с точки зрения маневра.

«С одной стороны, несетевым игрокам сложнее, поскольку их рынок неглобален. С другой стороны, когда ты руководишь одним магазином, в сегодняшней ситуации вполне можешь успешно расти за счет марктетинговой стратегии, подбора ассортимента под целевую аудиторию. Эти резервы еще не исчерпаны. Стоимость книги 600-800 рублей, это недорогие товары. Многие люди пренебрегают разницей стоимости в 100-200 рублей. В сети же десятки магазинов, потому преобразования – небыстрый процесс трансформации товарной матрицы», - резюмировал он.

По данным Ассоциации книгораспространителей (АСКР), в первые девять месяцев 2024 года оборот книжных сетей в денежном выражении сохранился на уровне 2023 года, выручка выросла лишь на 0,5%. При этом динамика закрытий книжных магазинов превысила показатели 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Савостьянов / ТАСС
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