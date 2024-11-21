«Под давлением маркетплейсов»: Что поможет книжным удержать продажи

Акционеры одного из старейших книжных магазинов Москвы, «Библио-Глобуса», рассматривают продажу актива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в книжной отрасли. По данным издания, выручка торгового дома падает второй год подряд, поскольку магазину сложно конкурировать с маркетплейсами. Котов заметил, что в схожей ситуации сегодня находятся и другие представители розничной торговли.

«Сейчас вся книжная розница испытывает давление. Маркетплейсы выставили такую розничную цену, которая никак не учитывает экономику книжных магазинов с затратами на аренду и зарплаты сотрудников. Региональные сети ищут новые решения, стараются удерживать в интернет-магазинах цену, близкую к маркетплейсам, чтобы сохранять свои позиции. Вариантом привлечения покупателей может стать превращение книжных магазинов в точку притяжения за счет событийности. Также важно исследовать дополнительные рынки. Помимо книг и канцелярии, важно разнообразнее представлять сувениры и подарки, чтобы сделать книжные магазины выбором номер один на рынке подарков», - заявил он.