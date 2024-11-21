«Под давлением маркетплейсов»: Что поможет книжным удержать продажи
Основатель книжной сети «Буквоед» Денис Котов рассказал НСН, что книжным магазинам необходимо стать номером один на рынке подарков, чтобы выдерживать конкуренцию с маркетплейсами.
Затраты на аренду помещений и зарплаты сотрудников не позволяют розничным книжным магазинам конкурировать за покупателей с маркетплейсами, заявил в беседе с НСН общественный деятель, основатель книжной сети «Буквоед» Денис Котов.
Акционеры одного из старейших книжных магазинов Москвы, «Библио-Глобуса», рассматривают продажу актива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в книжной отрасли. По данным издания, выручка торгового дома падает второй год подряд, поскольку магазину сложно конкурировать с маркетплейсами. Котов заметил, что в схожей ситуации сегодня находятся и другие представители розничной торговли.
«Сейчас вся книжная розница испытывает давление. Маркетплейсы выставили такую розничную цену, которая никак не учитывает экономику книжных магазинов с затратами на аренду и зарплаты сотрудников. Региональные сети ищут новые решения, стараются удерживать в интернет-магазинах цену, близкую к маркетплейсам, чтобы сохранять свои позиции. Вариантом привлечения покупателей может стать превращение книжных магазинов в точку притяжения за счет событийности. Также важно исследовать дополнительные рынки. Помимо книг и канцелярии, важно разнообразнее представлять сувениры и подарки, чтобы сделать книжные магазины выбором номер один на рынке подарков», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, книжные сети в условиях конкуренции более ограничены с точки зрения маневра.
«С одной стороны, несетевым игрокам сложнее, поскольку их рынок неглобален. С другой стороны, когда ты руководишь одним магазином, в сегодняшней ситуации вполне можешь успешно расти за счет марктетинговой стратегии, подбора ассортимента под целевую аудиторию. Эти резервы еще не исчерпаны. Стоимость книги 600-800 рублей, это недорогие товары. Многие люди пренебрегают разницей стоимости в 100-200 рублей. В сети же десятки магазинов, потому преобразования – небыстрый процесс трансформации товарной матрицы», - резюмировал он.
По данным Ассоциации книгораспространителей (АСКР), в первые девять месяцев 2024 года оборот книжных сетей в денежном выражении сохранился на уровне 2023 года, выручка выросла лишь на 0,5%. При этом динамика закрытий книжных магазинов превысила показатели 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Майли Сайрус выпустит альбом «Something Beautiful», вдохновленный группой Pink Floyd
- НБКИ: Количество выданных автокредитов упало в октябре на 35%
- Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака
- Венгрия разворачивает новую систему ПВО на северо-востоке у границы с Украиной
- В Китае геологи нашли запасы золота на $82,8 млрд
- Такер Карлсон назвал США фашистским государством
- Комитет Госдумы одобрил закрепление термина «студенческая семья» в законодательстве
- Актер Кевин Сорбо: У власти в США скоро не останется тех, кто желает войны с РФ
- Российская армия освободила населенный пункт Дальнее в ДНР
- В Сестрорецке неизвестные сожгли шалаш Ленина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru