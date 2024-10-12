В России выросли продажи любовных романов

Отмечается, что 70% читательской аудитории сегодня составляют женщины, среди которых сентиментальная проза пользуется особой популярностью. Среди заметных авторов отмечают Анну Джейн, Асю Лавринович и Ану Шерри.

На втором месте по росту популярности занимает российская фантастика. Так, в этом году отечественную фантастику стали читать на 22% больше.

На третьем месте разместились зарубежные детективы (плюс 13%), на четвертом - литература по психологии (плюс 11%).

Ранее стало известно, что доля книг, посвященных разным аспектам психологии, к сентябрю 2024 года достигла 22% от всех продаж, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

