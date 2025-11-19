«Проблем прибавится»: К чему приведут новые правила экспорта китайских машин
Новые правила ввоза китайских автомобилей существенно сократят объемы параллельного импорта, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Новые автомобили под видом подержанных ввозили в Россию не только китайские, но также японские и европейские бренды, ограничения со стороны китайских производителей ощутимо ударят по параллельному импорту. Об этом НСН заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
С нового года Китай ужесточит правила экспорта транспортных средств, пишут «Известия». Ограничения касаются новых автомобилей, которые отправляются за рубеж под видом подержанных. Эксперты и импортеры прогнозируют повышение цен на такие машины на российском рынке. По словам Хайцеэра, такие автомобили поступают не только из Китая, но также из Европы и Японии, нововведения сократят объем параллельного импорта.
«Частным образом на физлиц такие автомобили приходили, причем это касается не только китайских, но в первую очередь японских и европейских брендов, что существенно усложняет процесс. Новые ограничения приведут к тому, что такие автомобили просто станут недоступными, параллельный импорт сбавит обороты. Думаю, что какая-то лазейка все равно найдется, но этих автомобилей будет существенно меньше. Сейчас у нас продается таких машин примерно столько же, сколько и в Китае, — около 13%. Словом, трагедии не будет, но проблем прибавится», — сказал Хайцеэр.
Ранее генеральный директор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский заявил, что сокращение продаж автомобилей из Китая не говорит о готовности поставщиков покинуть рынок, но им придется адаптироваться под новые условия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
