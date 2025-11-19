Семь инновационных колледжей будет построено в Москве в ближайшие два года

В Москве прошёл патриотический форум «Герой моего района»

Скульптурных львов на воротах на дома в Ермолаевском переулке отреставрируют

Стоимость билетов на новогодние шоу в Москве за год выросла на 14%

Тишковец: С воскресенья в столичном регионе начнет восстанавливаться растаявший снежный покров