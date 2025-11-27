Чистка брендов: Какие китайские автомобили могут уйти из России
Татьяна Арабаджи заявила НСН, что в России на электромобили сегодня приходится всего 1% рынка, поэтому некоторые бренды не выдержат конкуренции.
Эксперты считают, что электромобиль Xiaomi уйдет с российского рынка одним из первых на фоне падения показателей «зеленых» марок, заявила в эфире НСН директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.
Мировой автомобильный рынок стоит на пороге серьезных потрясений, которые могут привести к исчезновению ряда известных брендов, рассказал обозреватель автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов, передает «Российская газета». Так, наиболее драматичные события развернутся в Китае. Особое беспокойство вызывает положение производителей электромобилей и гибридов, так как кажущееся процветание многих «зеленых» стартапов часто скрывает огромные долги. Падение показателей наблюдается у таких гигантов, как BYD, Tesla и Zeekr. Арабаджи рассказала, у каких популярных брендов есть сложности.
«В целом да, в Китае «чистят» линейку производителей, потому что никому не нужно 20-30 производителей, которые не имеют крупных финансовых возможностей для совершенствования техники. Кто-то на грани рентабельности сейчас, это никому не нужно. Всем поставщикам интереснее крупные объемы. В России хорошо продается Zeekr, но я не считаю, что этот бренд под угрозой. Некоторые бренды развернуты и у нас, например, Evolute, совместная с Китаем сборка. На такие машины у нас распространяются меры поддержки. Если в Китае этот бренд уйдет, производство закроется и у нас. Но пока таких проблем нет», - отметила она.
По ее словам, самыми популярными «китайцами» в России стали Lixiang, Zeekr и Evolute, у них пока нет никаких проблем.
«Из гибридов у нас популярен Lixiang, там пока тоже нет планов закрываться. По электромобилям на первом месте по продажам у нас Zeekr, далее Evolute, затем "Москвич". Эксперты считают, что электромобиль Xiaomi, возможно, уйдет с рынка. А небольших брендов, которые могут уйти с рынка, у нас в принципе в России не так много. BYD, Tesla у нас продаются, но не вижу пока проблем у них. Сейчас у нас менее 1% приходится на электромобили. Чаще всего это второй автомобиль в семье. Поэтому на нас это не так сильно скажется. В 2022 году мы спокойно пережили глобальную смену брендов, и если это повторится, тоже переживем», - заключила собеседница НСН.
Техническое обслуживание машин с ДВС и гибридов обходится дороже, зато электромобили «невыгодны» при поломках и длительном обслуживании из-за дорогостоящего ремонта, заявил НСН генеральный директор автосервиса «Дилижанс» Александр Пахомов.
