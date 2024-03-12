Выбирайте «лопухи»: Врач назвал самые безопасные наушники

Вместе с тем врач заявил, что длительное использование наушников-вкладышей может привести к негативным последствиям, поэтому лучше отдавать предпочтение гарнитуре другого типа.

«Самые безопасные наушники – охватывающие, так называемые «лопухи». В таких устройствах все приближено к натуральному механизму восприятия звука. Однако если долго громко слушать музыку, слух будет ухудшаться. Статистики по теме я не видел, но через определенный промежуток времени люди действительно обращаются к специалистам. При этом конструкция ушной раковины не просто улавливает слух. При повышенной громкости и интенсивном звуке внутренние мышцы в среднем ухе также ограничивают колебание слуховых косточек для дополнительной безопасности», - сказал собеседник НСН.

Ранее заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев сообщал, что наиболее безопасно использовать наушники не более пяти часов в день, при этом громкость не должна превышать 50% от возможного уровня, напоминает «Радиоточка НСН».

