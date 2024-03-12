Выбирайте «лопухи»: Врач назвал самые безопасные наушники
Мощное воздействие может вызвать нарушения слуха, поэтому лучше воздержаться от громкого прослушивания музыки, рассказал НСН Алексей Кошелев.
Злоупотребление наушниками может стать причиной обращения к врачу, поэтому для снижения нагрузки на внутреннее ухо при ежедневном использовании лучше отдавать предпочтение охватывающим гарнитурам, заявил в беседе с НСН врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.
По данным издания Oddity Central, привычка засыпать под музыку в наушниках спровоцировала у жительницы Китая неврологическое повреждение слуха в левом ухе. Девушка обратилась за медицинской помощью, однако последствия оказались необратимы, и она была вынуждена приобрести слуховой аппарат. Кошелев усомнился, что привычка часто слушать музыку во время сна могла привести к подобному исходу.
«Вряд ли человек заснет под очень громкие звуки. Также сомневаюсь, что слух может пропасть от того, что кто-то длительное время слушает музыку во сне. Скорее всего, были какие-то дополнительные заболевания. Но интенсивность и направленность звука влияют на слух. Мощное воздействие может вызвать повреждения барабанной перепонки, слуховых косточек и структур внутреннего уха», - пояснил он.
Вместе с тем врач заявил, что длительное использование наушников-вкладышей может привести к негативным последствиям, поэтому лучше отдавать предпочтение гарнитуре другого типа.
«Самые безопасные наушники – охватывающие, так называемые «лопухи». В таких устройствах все приближено к натуральному механизму восприятия звука. Однако если долго громко слушать музыку, слух будет ухудшаться. Статистики по теме я не видел, но через определенный промежуток времени люди действительно обращаются к специалистам. При этом конструкция ушной раковины не просто улавливает слух. При повышенной громкости и интенсивном звуке внутренние мышцы в среднем ухе также ограничивают колебание слуховых косточек для дополнительной безопасности», - сказал собеседник НСН.
Ранее заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев сообщал, что наиболее безопасно использовать наушники не более пяти часов в день, при этом громкость не должна превышать 50% от возможного уровня, напоминает «Радиоточка НСН».
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