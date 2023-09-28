Врач назвал популярные ошибки при лечении насморка
Отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с NEWS.ru заявил, что сосудосуживающие капли не помогают при лечении насморка. Кроме того, он назвал ошибкой сильное сморкание - оно может привести к воспалению слуховой трубы.
Неэффективность сосудосуживающих капель объясняется тем, что слизистая увлажнена, и подобные капли плохо действуют.
«Нужно эвакуировать то содержимое, которое находится в полости носа, носоглотке и пазухах. В таком случае нужно отмывать слизистую. Это основная ошибка», - заявил Зайцев.
Игнорирование врача может привести к тому, что заболевание перерастет из острого периода в подострый, а после - в хронический, и тогда бороться с инфекцией будет очень трудно. В запущенных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство, отметил эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru