Врач назвала противопоказания для занятий плаванием

Невролог Талдомской ЦРБ Екатерина Семенова заявила, что людям при сердечной недостаточности и пороках сердца не рекомендуется заниматься плаванием, сообщает NEWS.ru.

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Она также отметила, что этот вид спорта противопоказан при эпилепсии и сильных болевых синдромах, однако эти заболевания не являются препятствием для лечебной гимнастики в воде.

«Есть противопоказания для любого вида спорта... Единственное — гидрокинезотерапия. Её используют при сердечно-сосудистых заболеваниях. Но это специфический метод... под присмотром специалистов. По факту это лечебная гимнастика в воде», — заключила Семенова.

Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что во время купания или игр на водоёмах следует стоять по грудь в воде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: paralymp.ru
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