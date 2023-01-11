Врач назвала противопоказания для занятий плаванием

Она также отметила, что этот вид спорта противопоказан при эпилепсии и сильных болевых синдромах, однако эти заболевания не являются препятствием для лечебной гимнастики в воде.

«Есть противопоказания для любого вида спорта... Единственное — гидрокинезотерапия. Её используют при сердечно-сосудистых заболеваниях. Но это специфический метод... под присмотром специалистов. По факту это лечебная гимнастика в воде», — заключила Семенова.

Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что во время купания или игр на водоёмах следует стоять по грудь в воде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

