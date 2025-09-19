Для того чтобы преодолеть стресс на работе, важно развивать внутренние личные границы и учиться отделять своё восприятие от чужих реакций, заявил НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.

Босс заражает стрессом подчиненных, заявила психолог Анна Сухова в интервью «Комсомольской правде». По её словам, раздражение и плохое настроение начальника часто передается эмпатичным сотрудникам, которые потом долго не могут отделаться от полученного негатива. При этом, как отметила психолог, в коллективе часто могут присутствовать люди, склонные к эмоциональной зависимости.