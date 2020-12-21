Ввести продуктовые карточки и соцпитание для малоимущих предложено в России
В России предложено ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущего населения России на фоне повышения цен на базовые продукты, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлию Оглоблину.
Соответствующее предложение направлено в кабмин. Как отметила общественница, в стране дефицита продуктов нет. Она напомнила, что действующее соглашение по сдерживанию цен заключено с компаниями только на три месяца, а значит, «цены заморозятся на незначительное время, и дальше их снова будет диктовать рынок». «На мой взгляд, такая поддержка нуждающимся гражданам необходима», - отметила Оглоблина, говоря о возможности введения продуктовых карточек и социального питания для малоимущих россиян.
После заморозки цен на ряд продовольственный товаров в России может подорожать целый ряд продуктов, в том числе хлеб, макароны, овощи и фрукты. Такое мнение высказали председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов и экономист и предприниматель Антон Любич.
9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что нельзя допускать повышения цен на социально значимые продукты. Премьер-министр Михаил Мишустин тут же поручил правительству проработать с крупными торговыми сетями проблему. По его словам, рост цен стал заметен уже осенью, но чиновники объясняли это сезонными факторами. «Недооценили риски. Пустили на самотек», - раскритиковал подчинённых глава правительства. Теперь ФНС должна будет каждую неделю докладывать главе кабмина о динамике цен на продукты.
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