Ввести продуктовые карточки и соцпитание для малоимущих предложено в России

В России предложено ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущего населения России на фоне повышения цен на базовые продукты, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлию Оглоблину.

Соответствующее предложение направлено в кабмин. Как отметила общественница, в стране дефицита продуктов нет. Она напомнила, что действующее соглашение по сдерживанию цен заключено с компаниями только на три месяца, а значит, «цены заморозятся на незначительное время, и дальше их снова будет диктовать рынок». «На мой взгляд, такая поддержка нуждающимся гражданам необходима», - отметила Оглоблина, говоря о возможности введения продуктовых карточек и социального питания для малоимущих россиян.