Жириновский рассказал, как «навести порядок» с ценами на продукты
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил меру, которая позволит «навести порядок» в ситуации с ценами на ряд продуктов питания в России.
«Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест. Сразу цены снизятся и порядок будет наведен» — написал политик в Telegram.
Лидер партии не уточнил, против кого направлена данная инициатива.
Президент РФ Владимир Путин 9 декабря заявил, что нельзя допускать повышения цен на социально значимые продукты. Он отметил, что поставщики могут «подгонять» цены на российском рынке под общемировые показатели, а также увеличивать цену, чтобы использовать «экспортные возможности».
Цены на подсолнечное масло и сахар в России в рамках соглашений о стабилизации цен должны снизиться в течение пяти дней, передает РИА Новости слова главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева.
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