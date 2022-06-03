Садовничий: Российские вузы вернутся к специалитету

Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил в пятницу о том, что руководители российских вузов единогласно поддержали развитие национальной системы образования, которая будет базироваться на успешном опыте советского периода.

При этом он подчеркнул, что больший акцент будет сделан на специалитет, а не на четырехлетнее образование.