Садовничий: Российские вузы вернутся к специалитету

Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил в пятницу о том, что руководители российских вузов единогласно поддержали развитие национальной системы образования, которая будет базироваться на успешном опыте советского периода.

При этом он подчеркнул, что больший акцент будет сделан на специалитет, а не на четырехлетнее образование.

«Мелкое образование»: В Госдуме указали на превосходство специалиста над бакалавром

«Я хочу сказать, что данное решение, которое мы приняли, конечно, будет иметь отношение и к нашему сотрудничеству международному, потому что наши университеты в какой-то степени будут учитывать вызовы времени, будут меняться программы», - добавил Садовничий.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Россия разработает свою собственную систему высшего образования. По его словам, к Болонской системе теперь нужно относиться как к прожитому этапу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобрнаукивузыВысшее ОбразованиеВиктор Садовничий
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры