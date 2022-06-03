Садовничий: Российские вузы вернутся к специалитету
Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил в пятницу о том, что руководители российских вузов единогласно поддержали развитие национальной системы образования, которая будет базироваться на успешном опыте советского периода.
При этом он подчеркнул, что больший акцент будет сделан на специалитет, а не на четырехлетнее образование.
«Я хочу сказать, что данное решение, которое мы приняли, конечно, будет иметь отношение и к нашему сотрудничеству международному, потому что наши университеты в какой-то степени будут учитывать вызовы времени, будут меняться программы», - добавил Садовничий.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Россия разработает свою собственную систему высшего образования. По его словам, к Болонской системе теперь нужно относиться как к прожитому этапу.
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