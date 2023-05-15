Вузам рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ

Согласно рекомендациям, студентам и сотрудникам вузов следует остаться дома и обратиться к врачу в случае ухудшения самочувствия. Ведомства также посоветовали рассмотреть возможность введения дистанционного обучения при выявлении заболевших.

Накануне стало известно, что Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова переводит часть студентов на дистанционное обучение из-за одного случая заболевания корью.

Министерство здравоохранения России 3 мая сообщило о выпуске вакцин от кори опережающими темпами. В ведомстве уточнили, что в конце апреля в оборот ввели 550 тысяч доз отечественного препарата, передает «Радиоточка НСН».

