СМИ: МГУ перевел часть студентов на дистанционку из-за кори

По данным агентства, речь идет о студентах, которые учатся в Шуваловском корпусе. Там находятся факультеты государственного управления, политологии, исторический и философский.

Министерство здравоохранения России 3 мая сообщило о выпуске вакцин от кори опережающими темпами. В ведомстве уточнили, что в конце апреля в оборот ввели 550 тысяч доз отечественного препарата, передает «Радиоточка НСН».

