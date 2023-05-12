СМИ: МГУ перевел часть студентов на дистанционку из-за кори
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова переводит часть студентов на дистанционное обучение из-за одного случая заболевания корью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, речь идет о студентах, которые учатся в Шуваловском корпусе. Там находятся факультеты государственного управления, политологии, исторический и философский.
Министерство здравоохранения России 3 мая сообщило о выпуске вакцин от кори опережающими темпами. В ведомстве уточнили, что в конце апреля в оборот ввели 550 тысяч доз отечественного препарата, передает «Радиоточка НСН».
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