«Заболеют в общежитии»: Чем опасно заражение корью в РГУ нефти и газа

Нужно не уклоняться, не геройствовать, а привиться, призвал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире НСН.

Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью НСН призвал россиян сделать прививку от кори.

У студента Губкинского университета выявили корь

Накануне Роспотребнадзор по Москве выявил случай заболевания корью у студента РГУ нефти и газа имени Губкина. Вуз переведут на дистанционное обучение на 21 день. Также появилась информация, что одно из общежитий университета закрыли на карантин из-за вспышки кори. Жемчугов предупредил о заразности этого заболевания.

«Приехал зараженный человек - и всё. Инкубационный период составляет три дня. Корь как простуда ведет себя: плохое самочувствие, температура, головная боль, а потом уже сыпь. Корь очень заразная. Если вот в общежитие попала, то все не привитые в этом подъезде как минимум переболеют», - заявил собеседник НСН.

Сибирская язва, корь, ВИЧ, ковид – грозит ли России очередная эпидемия?

По его словам, людям нужно не паниковать, а вакцинироваться.

«Пугаться не стоит. Просто давно такого не было. Болеют взрослые, а для них это очень опасно. Вакцина есть, она хорошая. Нужно не уклоняться, не геройствовать, а привиться. Сейчас вот началась вакцинация врачей, учителей, у кого 20 лет прошло после прививки. Прививка – самый надежный способ защитить себя от кори», - посоветовал Жемчугов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявлял «Радиоточке НСН», что на фоне вспышек кори в регионах России люди совершенно беззащитны перед инфекцией.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РГУ нефти и газа
ТЕГИ:РоссиянеВрачиПрививка

Горячие новости

Все новости

партнеры