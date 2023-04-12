«Заболеют в общежитии»: Чем опасно заражение корью в РГУ нефти и газа
Нужно не уклоняться, не геройствовать, а привиться, призвал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире НСН.
Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью НСН призвал россиян сделать прививку от кори.
Накануне Роспотребнадзор по Москве выявил случай заболевания корью у студента РГУ нефти и газа имени Губкина. Вуз переведут на дистанционное обучение на 21 день. Также появилась информация, что одно из общежитий университета закрыли на карантин из-за вспышки кори. Жемчугов предупредил о заразности этого заболевания.
«Приехал зараженный человек - и всё. Инкубационный период составляет три дня. Корь как простуда ведет себя: плохое самочувствие, температура, головная боль, а потом уже сыпь. Корь очень заразная. Если вот в общежитие попала, то все не привитые в этом подъезде как минимум переболеют», - заявил собеседник НСН.
По его словам, людям нужно не паниковать, а вакцинироваться.
«Пугаться не стоит. Просто давно такого не было. Болеют взрослые, а для них это очень опасно. Вакцина есть, она хорошая. Нужно не уклоняться, не геройствовать, а привиться. Сейчас вот началась вакцинация врачей, учителей, у кого 20 лет прошло после прививки. Прививка – самый надежный способ защитить себя от кори», - посоветовал Жемчугов.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявлял «Радиоточке НСН», что на фоне вспышек кори в регионах России люди совершенно беззащитны перед инфекцией.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 282 / сут.
Умерли
398 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+11 150 / сут.
- СМИ:13 француженок обвинили Жерара Депардье в домогательствах
- Певец SHAMAN получил медаль «За самоотверженность и единство»
- СМИ: Украина отложила контрнаступление из-за погоды и нехватки оружия
- Альбом Мадонны признали национальным достоянием США
- В России начал работу аналог Downdetector
- В Госдуму внесли проект о пожизненном лишении уклонистов права занимать госдолжности
- На участие в конкурсе «Лидеры России» подали заявки более 40 тысяч человек
- Нидерланды хотят полностью отказаться от российского СПГ
- Россия закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады
- Херш заявил, что ЦРУ передало Зеленскому список коррумпированных украинских чиновников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru