«Заболеют в общежитии»: Чем опасно заражение корью в РГУ нефти и газа

Накануне Роспотребнадзор по Москве выявил случай заболевания корью у студента РГУ нефти и газа имени Губкина. Вуз переведут на дистанционное обучение на 21 день. Также появилась информация, что одно из общежитий университета закрыли на карантин из-за вспышки кори. Жемчугов предупредил о заразности этого заболевания.



«Приехал зараженный человек - и всё. Инкубационный период составляет три дня. Корь как простуда ведет себя: плохое самочувствие, температура, головная боль, а потом уже сыпь. Корь очень заразная. Если вот в общежитие попала, то все не привитые в этом подъезде как минимум переболеют», - заявил собеседник НСН.