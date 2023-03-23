Вуйнович: ситуация с коронавирусом в России не вызывает тревоги
Положение с распространением в России коронавируса сейчас не вызывает тревоги. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в кулуарах Международного форума «Здоровое общество» в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс»
По её словам, ВОЗ регулярно получает данные о снижения уровня заболеваемости в стране.
«Ситуация развивается хорошо, но надо, как всегда, не расслабляться», - предупредила Вуйнович.
Она отметила, что сейчас необходимо наблюдать за тем, как меняется вирус.
Специалист считает, что COVID-19 со временем превратится в сезонное заболевание, но до конца не исчезнет.
Ранее, как сообщила НСН, коронавирус стал усиливать восприимчивость организма к стрессу и внешней среде.
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