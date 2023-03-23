Вуйнович: ситуация с коронавирусом в России не вызывает тревоги

«Ситуация развивается хорошо, но надо, как всегда, не расслабляться», - предупредила Вуйнович.

Она отметила, что сейчас необходимо наблюдать за тем, как меняется вирус.

Специалист считает, что COVID-19 со временем превратится в сезонное заболевание, но до конца не исчезнет.

Ранее, как сообщила НСН, коронавирус стал усиливать восприимчивость организма к стрессу и внешней среде.

