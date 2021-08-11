ВЦИОМ: Треть россиян назвали бедность главной причиной развода

Россияне считают, что бедность, а также непонимание и измены больше всего провоцируют разводы. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Так, 33% опрошенных назвали бедность основной причиной разводов, 15% выделили взаимное непонимание супругов, 14% уверены, что главной причиной распада семей можно считать измены одного из партнеров, 10% россиян отметили бытовые причины, по 8% - пьянство и несовместимость характеров.

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При этом около трети россиян рассказали, что основной причиной, которая препятствует разводу, является невозможность поделить детей.

Отметки о регистрации брака и о детях в российских паспортах будут ставиться по желанию. Соответствующий документ был ранее подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БедностьРазводОпрос Вциом
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