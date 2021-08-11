ВЦИОМ: Треть россиян назвали бедность главной причиной развода

Россияне считают, что бедность, а также непонимание и измены больше всего провоцируют разводы. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Так, 33% опрошенных назвали бедность основной причиной разводов, 15% выделили взаимное непонимание супругов, 14% уверены, что главной причиной распада семей можно считать измены одного из партнеров, 10% россиян отметили бытовые причины, по 8% - пьянство и несовместимость характеров.