«Революция в семье». Семейный психолог о причинах разводов в пандемию
Наталья Панфилова объяснила НСН, почему традиционные семьи все чаще не проходят испытание пандемией.
В России развелось наибольшее число пар за 7 лет. За первые пять месяцев 2021 года в стране брак расторгли более 251 тысячи раз. Такие данные приводит международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
По данным исследования, количество разводов в России с января по май 2021 года возросло на 44% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Рост коснулся всех регионов страны, но больше всего разводы участились в Ингушетии (их стало больше в 3,5 раза), Чечне (в 2,7 раза), Дагестане (в 2,1 раза), Карачаево-Черкесии (в 2 раза) и Северной Осетии (в 2 раза). Москва по динамике расторжения браков заняла пятнадцатое место — число желающих развестись увеличилось на 63%.
Многие семьи не прошли испытание пандемией, когда необходимо было перестраивать не только рабочие процессы, но и заново организовывать быт и отношения с детьми, заявила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» семейный психолог Наталья Панфилова.
«Коронавирус повлиял, потому что любое событие, которое вносит стресс в семейную систему, способствует тому, что семейная система либо сплачивается, либо разваливается. Так было во время войны, но не все семьи распадалась и не все мужья заводили полевых жен. Здесь то же самое, коронавирус был испытательным сроком, который некоторые семьи успешно прошли, другие – нет», - отметила Панфилова.
По словам психолога, за процесс перестройки быта обычно отвечает женщина, но современные реалии не оставляют ей возможности заняться этим в полной мере.
«Люди разводятся из-за неумения решать оперативные стрессовые задачи, потому что пандемия потребовала от людей очень быстрой перестройки. Надо было принять решение по поводу удаленной работы, надо было по-другому организовать быт, общение с детьми. Обычно за это отвечает женщина, женщины умеют это делать, у них хорошо это получается. Сейчас женщины активнее включены в социум и должны выполнять свои социальные задачи, поэтому многие разучились это делать и сами испытывают огромный стресс. Они рассчитывали на то, что дети будут в школах, детских садах, а дети оказались дома, многие женщины к этому не были готовы», - объяснила собеседник «Радиоточки НСН».
При этом мужчины в принципе менее приспособлены к решению оперативных задач и мыслят более глобально, что также сказалось на их поведении в новой стрессовой ситуации, заметила Панфилова.
«Мужчины в таких историях медленно перестраиваются, они не умеют это делать, им проще пойти на войну, разбить врага, принять какое-то стратегическое решение, чем организовывать и перестраивать быт. По семье, конечно, очень сильно бьет неуверенность в завтрашнем дне. В этом смысле женщины тоже покрепче, но рассчитывают на помощь и поддержку мужчины. А если мужчина остался без работы, стрессует, лежит на диване, то женщина задается вопросом, зачем он ей такой нужен», - добавила специалист.
Тем не менее, современные демократические пары во время пандемии оказались в более выигрышном положении, чем семьи с традиционным укладом, которые так и не смогли принять новые правила игры, уверена семейный психолог.
«Это связано с традиционным распределением обязанностей. Если есть предписания, как себя вести, то традиционная семья более устойчивая, если приходит что-то такое, с чем традиция не сталкивалась, получается то, что получается. Мужчины в таких историях медленно перестраиваются, им проще пойти на войну, разбить врага, принять какое-то стратегическое решение, чем организовывать и перестраивать быт. По семье, конечно, очень сильно бьет неуверенность в завтрашнем дне. В этом смысле женщины тоже покрепче, но рассчитывают на помощь и поддержку мужчины. А если мужчина остался без работы, стрессует, лежит на диване, то женщина задается вопросом, зачем он ей такой нужен» - добавила Панфилова.
Ранее сообщалось, что треть россиян (около 33%) положительно относится к браку по расчету, если это добровольное решение пары. Еще 28% граждан верят только в брак по любви, а 39% заявили о нейтральном отношении к союзу, основанному на расчете.
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