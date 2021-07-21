В России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях

Отметки о регистрации брака и о детях в российских паспортах будут ставиться по желанию. Соответствующий документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости.

Теперь обязательными будут только отметки о регистрации по месту жительства, о снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинском обязанности.

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Остальные штампы о регистрации и расторжении брака, о детях, о ранее выданных паспортах, о группе крови будут ставиться в документе по желанию гражданина.

Ранее сообщалось, что с июля 2022 года российские паспорта будут оформлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Паспорт
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