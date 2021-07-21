В России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях

Отметки о регистрации брака и о детях в российских паспортах будут ставиться по желанию. Соответствующий документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости.

Теперь обязательными будут только отметки о регистрации по месту жительства, о снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинском обязанности.