В России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях
Отметки о регистрации брака и о детях в российских паспортах будут ставиться по желанию. Соответствующий документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости.
Теперь обязательными будут только отметки о регистрации по месту жительства, о снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинском обязанности.
Остальные штампы о регистрации и расторжении брака, о детях, о ранее выданных паспортах, о группе крови будут ставиться в документе по желанию гражданина.
Ранее сообщалось, что с июля 2022 года российские паспорта будут оформлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания, передает RT.
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