ВЦИОМ: санкции повлияли на жизнь большинства россиян

В исследовании отмечается, что 50% опрошенных сталкивались с нехваткой привычных товаров, в этой связи чаще всего упоминался сахар (41%), а также соль (9%), гречка (6%), лекарства (5%) и средства личной гигиены (4%), бытовая химия (3%), мука (2%) и масло (2%).

Ещё 47% россиян отметили, что не заметили нехватки в магазинах привычных товаров, а 3% респондентов затруднились с ответом.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия более чем на 100% обеспечивает себя зерном, растительным маслом, мясом и рыбой, а также на 80% с лишним – картофелем, молоком и овощами.

