ВЦИОМ: санкции повлияли на жизнь большинства россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что введённые против России санкции повлияли на жизнь 60% россиян. Результаты опроса были объявлены в ходе круглого стола в рамках Ясинской конференции НИУ ВШЭ.
В исследовании отмечается, что 50% опрошенных сталкивались с нехваткой привычных товаров, в этой связи чаще всего упоминался сахар (41%), а также соль (9%), гречка (6%), лекарства (5%) и средства личной гигиены (4%), бытовая химия (3%), мука (2%) и масло (2%).
Ещё 47% россиян отметили, что не заметили нехватки в магазинах привычных товаров, а 3% респондентов затруднились с ответом.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия более чем на 100% обеспечивает себя зерном, растительным маслом, мясом и рыбой, а также на 80% с лишним – картофелем, молоком и овощами.
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