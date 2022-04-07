Мишустин назвал жуликами создателей искусственного дефицита

Председатель правительства Михаил Мишустин считает жуликами тех продавцов, которые решили «заработать» на панических настроениях покупателей. Такую оценку он озвучил, выступая в Госдуме с отчётом о работе кабинета министров.

Как отметил премьер-министр, в начале марта практически вся торговая сфера, от производителя до продавца, столкнулась с ажиотажным спросом на целый ряд товаров первой необходимости на фоне опасений граждан по поводу роста цен и возможной нехватки товаров.

В этих условиях «жулики» пытались взвинчивать цены и устраивать искусственный дефицит в розничной торговле, для чего придерживали продукцию на складе и выбрасывали ее на полки уже совсем по другой цене, заметил Мишустин.

По словам премьера, Федеральная антимонопольная служба уже возбудила семь дел по таким фактам. Он напомнил, что за злоупотребление доминирующим положением на рынке предусмотрены штрафные санкции в объёме до 15% годовой выручки компании. Участие чиновников в картельных сговорах предусматривает уголовную ответственность до семи лет лишения свободы.

При этом, как подчеркнул премьер-министр, сейчас покупательскую панику удалось остановить. Он также пообещал, что правительство и региональные власти окажут поддержку населению в период роста цен.

