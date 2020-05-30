ВЦИОМ: Россияне определили наиболее важные конституционные поправки

Поправки в Конституцию, которые касаются медицины и социальной сферы, поддерживают большинство россиян. Практически все граждане страны – 93% - знают о предстоящем голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) итоги мониторингового исследования. При этом 66% россиян намерены участвовать в голосовании, сообщается на официальном сайте.

Свыше половины тех, кто пойдет голосовать за внесение поправок в Основной закон страны, поддерживают поправки. Таких 61%. Против собираются голосовать 20% граждан.

Практически все участники предстоящего голосования считают необходимым внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. 95% заявили о важности гарантий доступности и качества медицинского обслуживания. При этом для 4% эти поправки не принципиальны.