ВЦИОМ: Россияне определили наиболее важные конституционные поправки

Поправки в Конституцию, которые касаются медицины и социальной сферы, поддерживают большинство россиян. Практически все граждане страны – 93% - знают о предстоящем голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) итоги мониторингового исследования. При этом 66% россиян намерены участвовать в голосовании, сообщается на официальном сайте.

Свыше половины тех, кто пойдет голосовать за внесение поправок в Основной закон страны, поддерживают поправки. Таких 61%. Против собираются голосовать 20% граждан.

Практически все участники предстоящего голосования считают необходимым внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. 95% заявили о важности гарантий доступности и качества медицинского обслуживания. При этом для 4% эти поправки не принципиальны.

Голосование по Конституции могут растянуть на несколько дней

За детей как важнейший приоритет государственной политики России и их социальную поддержку намерены голосовать 93% опрошенных.

По 92% аудитории собрали поправки об обязательной ежегодной индексации пенсий и оказании адресной социальной поддержки, индексации социальных пособий и выплат, установлении МРОТ не менее прожиточного минимума — 92%.

В поддержку закрепления обеспечения кабмином РФ проведения единой социально ориентированной политики высказались 77% участников исследования ВЦИОМ.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал в эфире НСН о факторах, влияющих на отношение россиян к голосованию по поводу поправок в Конституцию.

«Я думаю, что настроение россиян не изменится, поскольку причины у него очень базовые. Россияне поддерживают социальный блок поправок, потому что считают, что пенсии должны индексироваться, а семья поддерживаться государством», - сказал политолог.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Опрос ВциомВЦИОМПоправки Конституция РФКонституция
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