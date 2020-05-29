Голосование по Конституции могут растянуть на несколько дней

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти на свежем воздухе и растянуться на несколько дней. Как пишет РБК, с такими рекомендациями выступили Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

В частности, отмечается, что голосование следует провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки. Также в представленном документе есть информация о том, что всех пришедших на голосование обеспечат средствами индивидуальной защиты. Кроме того, необходимо будет обеспечить соблюдение избирателями социальной дистанции.

Что касается людей, находящиеся на карантине из-за коронавируса, то к ним члены избиркомов будут приходить в костюмах химзащиты.