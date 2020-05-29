Голосование по Конституции могут растянуть на несколько дней
Голосование по поправкам в Конституцию может пройти на свежем воздухе и растянуться на несколько дней. Как пишет РБК, с такими рекомендациями выступили Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
В частности, отмечается, что голосование следует провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки. Также в представленном документе есть информация о том, что всех пришедших на голосование обеспечат средствами индивидуальной защиты. Кроме того, необходимо будет обеспечить соблюдение избирателями социальной дистанции.
Что касается людей, находящиеся на карантине из-за коронавируса, то к ним члены избиркомов будут приходить в костюмах химзащиты.
Напомним, в конце марта стало известно, что голосование по поправкам в Конституцию, назначенное на 22 апреля, переносится из-за пандемии коронавируса. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новые сроки голосования будут определены по мере развития эпидситуации.
На этой неделе стало известно, что голосование по внесению поправок в Конституцию может состояться либо 1 июля, либо 8 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Позже в СМИ появилась информация, что голосование может пройти 24 июня — в тот же день, что и Парад Победы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru