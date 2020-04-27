ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию

Абсолютное большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки, которые затрагивают социальную сферу. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По информации социологов, возглавляет список поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания – о её важности заявили 95% респондентов.

Также в список наиболее важных, по мнению россиян, поправок попадает признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Так считают 94% опрошенных. При этом, для 93% наших соотечественников важной является поправка о защите природы. А 92% опрошенных отметили важность обязательной ежегодной индексации пенсий.

И, наконец, такое же число респондентов заявили об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума.