ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию

Абсолютное большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки, которые затрагивают социальную сферу. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По информации социологов, возглавляет список поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания – о её важности заявили 95% респондентов.

Также в список наиболее важных, по мнению россиян, поправок попадает признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Так считают 94% опрошенных. При этом, для 93% наших соотечественников важной является поправка о защите природы. А 92% опрошенных отметили важность обязательной ежегодной индексации пенсий.

И, наконец, такое же число респондентов заявили об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума.

В рабочей группе не считают пандемию помехой голосованию по Конституции

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля. Однако его пришлось отложить из-за эпидемии COVID-19.

Как отмечает Ura.ru, ранее в СМИ появились появилась информация о том, что голосование по поправкам в основной закон переносится на лето. Якобы в Кремле обсуждают 24 июня и 8 июля. О том, что голосование может состояться летом, ранее писали РБК и «Коммерсант».


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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:ВЦИОМОпросГолосованиеРоссияКонституция
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