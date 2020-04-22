В рабочей группе не считают пандемию помехой голосованию по Конституции

Всероссийское голосование по изменениям в Конституцию может быть проведено даже в условиях пандемии коронавируса. Однако решение о дате его проведения, в любом случае, будет принято с учетом обеспечения безопасности граждан. Об этом заявила РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в основной закон Талия Хабриева.

Она особо подчеркнула, что граждане Российской Федерации готовы одобрить поправки даже «без всякой мобилизации», о чём свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМа. Экспертные прогнозы показывают, что 54% имеющих право голоса готовы прийти на участки, из них более 68% готовы проголосовать «за».

Ранее ВЦИОМ сообщил, что принять участие в голосовании планируют 66% респондентов, в том числе, точно это сделают 47%, что на 6% выше показателей 20 февраля.

По словам Хабриевой, распространение инфекции COVID-19 не мешает проведению голосования или выборов. В связи с этим она отметила, что целый ряд государств именно в самый пик пандемического кризиса проводили у себя выборы. Речь, в частности, идёт о Франции, где прошли муниципальные выборы, неделю назад состоялись выборы в Южной Корее.

