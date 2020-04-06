ВЦИОМ: 90% россиян поддержат поправку о защите территориальной целостности

Так, для 87% опрошенных важно, чтобы в Основном законе страны был пункт о защите государственной целостности и нерушимости границ. Поддержать эту поправку готовы 90% респондентов. 86% считают необходимым закрепить в Конституции статус России как государства, укрепляющего международный мир и безопасность, 83% - конституционно запретить двойное гражданство для чиновников. Только 74% считают важным признание приоритета Конституции РФ над международным правом.

Что касается поправок, затрагивающих мировоззрения россиян, то для чаще других респонденты называли важным пункт о недопущении фальсификации истории (89%). 90% опрошенных готовы поддержать её в ходе голосования, говорят о ВЦИОМе.

Из всех поправок в Конституцию РФ россияне называют важнейшими пункты о том, что государство должно обеспечивать доступность и качество медицинского обслуживания, а также социальную поддержку детям, показало предыдущее исследование.

