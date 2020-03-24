Россияне назвали поправки о медицине и детях самыми важными в Конституции

Самой важной из предложенных поправок в Конституцию РФ россияне считают пункт о том, что государство должно обеспечивать доступность и качество медицинского обслуживания. Об этом свидетельствует опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 22 марта. Были опрошены 1600 россиян старше 18 лет.

В Кремле оценили вероятность переноса голосования по Конституции

Так, для 95% респондентов оказалось важным, чтобы в Конституции был закреплён тезис о доступной медицине. 93% считают приоритетной поправкой пункт о том, что государство обязано обеспечить детям социальную поддержку, сообщает Ura.ru.

Больше 90% респондентов также упомянули поправки о защите природы, адресной социальной поддержке и индексации социальных выплат, об обязательстве государства поддерживать научно-технологическое развитие России.

Наименьшую поддержку набрала поправка о расширении полномочий Госдумы по назначению премьер-министра и членов правительства РФ и поправка о расширении полномочий Совета Федерации по назначению судей и прокуроров (по 47%).

61% опрошенных считает важным, чтобы в Конституции была прописана возможность обнуления президентского срока.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно пройти 22 апреля.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:Конституция РФОпрос Вциом