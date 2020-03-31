Матвиенко уверена, что пандемия интереса к голосованию по поправкам в Конституцию не отобьёт
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что реакция на пандемию дала властям дополнительное время для раскрытия смысла поправок в Конституцию.
Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о наделении правительства России дополнительными полномочиями в связи с пандемией корoнавируса, в том числе по введению режимов ЧC и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части, сообщает ТАСС.
Эксперты подчеркнули головокружительную скорость прохождения этого документа в палатах Федерального Собрания РФ. В то же время перенос всеобщего голосования по закону о поправке в Конституцию РФ вызывают обеспокоенность у россиян.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила сегодня журналистам, что никакой чрезвычайщины в работе властных структур нет.
«Есть синхронная оперативная работа исполнительной и законодательной власти. Президент очень чётко обозначил меры по решению тех задач, которые нам формулирует непростая ситуация с коронавирусом. Теперь надо эти меры как можно быстрее реализовать. Люди и бизнес ждут реальной поддержки от власти. И такие действия - это признак адекватной здоровой государственной системы. Вот если бы мы не смогли отмобилизоваться вовремя как единое целое, то тогда как раз чрезвычайщина точно бы наступила. Сейчас в России всё делается очень последовательно и обоснованно. Корректируется с учётом текущих данных и постоянного мониторинга ситуации экспертами. И в соответствии с меняющейся картиной принимаются дополнительные ограничительные меры. Цель – минимизировать риски для здоровья и жизни россиян. Эта ясность цели и её достоверность, мне кажется, всех сплачивает, делает нас как общество ещё более едиными. Солидарность в эти дни востребована как никогда. Пандемия во всех странах очень серьёзно бьёт по экономике. Особенно по наименее защищённым социальным группам», - заявила она.
Валентина Матвиенко затронула вопрос возможной потери интереса общества к закону о поправке в Конституцию, на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
«Я уверена, что тема поправок в Конституцию не только не исчезнет из общественного поля, но и обретёт новые качества. Это подтверждают и опубликованные сегодня данные ВЦИОМ о поддержке россиянами изменений в Конституцию. Прежде всего, пандемия и необходимость на неё реагировать с целью защиты о здоровье и жизни людей дали нам дополнительное время, чтобы ещё полнее раскрыть для общества смысл всех изменений в Конституцию, донести эти изменения до каждого россиянина во всех регионах. Я знаю, что сенаторы очень активно работали в своих субъектах, вели разъяснительную работу, и будут далее продолжать это важное дело», - подчеркнула спикер.
Ранее сообщалось, что новыми датами голосования по поправкам в Конституцию могут стать 27 мая или 3 июня.
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