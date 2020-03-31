Матвиенко уверена, что пандемия интереса к голосованию по поправкам в Конституцию не отобьёт

Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о наделении правительства России дополнительными полномочиями в связи с пандемией корoнавируса, в том числе по введению режимов ЧC и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части, сообщает ТАСС.

Эксперты подчеркнули головокружительную скорость прохождения этого документа в палатах Федерального Собрания РФ. В то же время перенос всеобщего голосования по закону о поправке в Конституцию РФ вызывают обеспокоенность у россиян.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила сегодня журналистам, что никакой чрезвычайщины в работе властных структур нет.

«Есть синхронная оперативная работа исполнительной и законодательной власти. Президент очень чётко обозначил меры по решению тех задач, которые нам формулирует непростая ситуация с коронавирусом. Теперь надо эти меры как можно быстрее реализовать. Люди и бизнес ждут реальной поддержки от власти. И такие действия - это признак адекватной здоровой государственной системы. Вот если бы мы не смогли отмобилизоваться вовремя как единое целое, то тогда как раз чрезвычайщина точно бы наступила. Сейчас в России всё делается очень последовательно и обоснованно. Корректируется с учётом текущих данных и постоянного мониторинга ситуации экспертами. И в соответствии с меняющейся картиной принимаются дополнительные ограничительные меры. Цель – минимизировать риски для здоровья и жизни россиян. Эта ясность цели и её достоверность, мне кажется, всех сплачивает, делает нас как общество ещё более едиными. Солидарность в эти дни востребована как никогда. Пандемия во всех странах очень серьёзно бьёт по экономике. Особенно по наименее защищённым социальным группам», - заявила она.