Второй самолёт ВКС доставил в Тюмень эвакуированных из Уханя россиян

5 февраля 202012:17

Второй самолёт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя россиянами приземлился в аэропорту Тюмени. На борту воздушного судна 64 пассажира. Все они изъявили желание покинуть очаг распространения коронавируса в Китае.

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Ни у кого из прибывших коронавирус не выявлен. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Все эвакуированные пройдут карантин в реабилитационном центре Тюменской области.

Ранее сегодня сообщалось о том, что первый самолёт ВКС России с гражданами России из Уханя приземлился в Тюмени. На его борту было 80 россиян, никто из них не заражен опасным заболеванием.

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ФОТО: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
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