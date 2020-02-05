Второй самолёт ВКС доставил в Тюмень эвакуированных из Уханя россиян
Второй самолёт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя россиянами приземлился в аэропорту Тюмени. На борту воздушного судна 64 пассажира. Все они изъявили желание покинуть очаг распространения коронавируса в Китае.
Ни у кого из прибывших коронавирус не выявлен. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Все эвакуированные пройдут карантин в реабилитационном центре Тюменской области.
Ранее сегодня сообщалось о том, что первый самолёт ВКС России с гражданами России из Уханя приземлился в Тюмени. На его борту было 80 россиян, никто из них не заражен опасным заболеванием.
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