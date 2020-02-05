Первый самолет с россиянами, прибывшими из Уханя, приземлился в Тюмени

Ранее в Минобороны России проинформировали, что первый самолёт Воздушно-космических сил России, на борту которого 80 пассажиров, вылетел из аэропорта Ухани. Затем он дозаправился на аэродроме Восточного военного округа.

Ранее в Тюмень прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он осмотрел реабилитационный центр, в котором разместят на карантин 144 человека из Ухани. По словам главы ведомства, там полностью готовы все необходимые препараты и оборудование, а также медперсонал для приема россиян для прохождения карантина.

