Первый самолет с россиянами, прибывшими из Уханя, приземлился в Тюмени

5 февраля 202009:29

Первый самолёт ВКС России с гражданами России, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, приземлился в аэропорту Тюмени, сообщает RT.

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Ранее в Минобороны России проинформировали, что первый самолёт Воздушно-космических сил России, на борту которого 80 пассажиров, вылетел из аэропорта Ухани. Затем он дозаправился на аэродроме Восточного военного округа.

Ранее в Тюмень прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он осмотрел реабилитационный центр, в котором разместят на карантин 144 человека из Ухани. По словам главы ведомства, там полностью готовы все необходимые препараты и оборудование, а также медперсонал для приема россиян для прохождения карантина.

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ФОТО: pixabay.com
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