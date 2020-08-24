Второй раз в ту же реку: Ефремов снова нанял Пашаева

Михаил Ефремов и Эльман Пашаев снова вместе: актер вновь нанял адвоката, от услуг которого отказался в минувшую пятницу на судебном процессе о смертельном ДТП.

Сообщается, что они заключили новое соглашение о сотрудничестве. Как ранее писала НСН, отказ от услуг Пашаева и его коллеги Шаргородской Ефремов в пятницу объяснил тем, что намерен нанять более сильных защитников, заявив о знакомстве с такими столпами российской адвокатуры, как Генрих Падва и Генри Резник.

В связи с этим решением обвиняемого судья отложила заседание на 24 августа. Сегодня слушания вновь были перенесены из-за отсутствия у обвиняемого адвоката теперь уже на 31 августа, поскольку о возобновлении сотрудничества Ефремова и Пашаева стало известно только к вечеру.