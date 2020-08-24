Второй раз в ту же реку: Ефремов снова нанял Пашаева
Тактика защиты актера грозит ему суровым приговором
Михаил Ефремов и Эльман Пашаев снова вместе: актер вновь нанял адвоката, от услуг которого отказался в минувшую пятницу на судебном процессе о смертельном ДТП.
Сообщается, что они заключили новое соглашение о сотрудничестве. Как ранее писала НСН, отказ от услуг Пашаева и его коллеги Шаргородской Ефремов в пятницу объяснил тем, что намерен нанять более сильных защитников, заявив о знакомстве с такими столпами российской адвокатуры, как Генрих Падва и Генри Резник.
В связи с этим решением обвиняемого судья отложила заседание на 24 августа. Сегодня слушания вновь были перенесены из-за отсутствия у обвиняемого адвоката теперь уже на 31 августа, поскольку о возобновлении сотрудничества Ефремова и Пашаева стало известно только к вечеру.
Затягиванием процесса счел сложившуюся в суде по делу Ефремова ситуацию адвокат потерпевших Александр Добровинский. Он предположил, что защитникам обвиняемого нужно время для обеспечения явки свидетеля, которого они хотели допросить еще в пятницу. Тактика, избранная защитой актера, и ранее вызывала много вопросов в экспертном сообществе. Так, его адвокат заявлял о намерении доказать, что Ефремов не был за рулем в момент аварии, однако в отзыве на результаты экспертизы автомобиля фигурировали откровенно абсурдные формулировки:
«Не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования. В сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем», - заявил на минувшей неделе в суде Эльман Пашаев.
Сам Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент аварии, оценив свою уверенность в этом в 90%.
Между тем, именно правильно выбранная тактика защиты могла бы существенно повлиять на приговор – в лучшую для Ефремова сторону. По мнению бывшего судьи Александра Меликова, который специализируется на делах по ДТП, в ситуации, когда и момент аварии, и сам пьяный Ефремов попали в объектив камер, линия защиты должна строиться только вокруг признания вины, раскаяния и добровольного возмещения вреда потерпевшим.
С учетом положительных характеристик и ходатайств известных друзей он мог бы рассчитывать на минимальный срок в пять лет лишения свободы, приводит слова эксперта «Лента.ру». Кроме того, суд мог бы назначить наказание ниже низшего предела – три года колонии-поселения, откуда актер через 1,5–2,5 года вышел бы условно-досрочно. Нынешнее положение Ефремова эксперт оценивает весьма пессимистично: после всех версий, включая «инопланетян за рулем», приговор может обернуться 10 годами колонии с «мифической» надеждой на УДО после пяти лет.
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