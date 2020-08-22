Названо имя несостоявшегося свидетеля защиты в деле Ефремова

«Все, что я услышала (о версии поведения Ефремова перед ДТП — прим. НСН), мне кажется бредом и не соответствует, по моему мнению, действительности», — заявила она.

При этом агент признала, что Ефремов и Горбунов знают друг друга, потому что вместе работали. Однако, она считает, что бессмысленно привлекать дополнительных свилетелей в дело о смертельном ДТП.

По одной из версий Пашаева, Ефремов сел за руль пьяным, чтобы поехать по просьбе друга, живущего на Украине, в больницу к матери его гражданской жены. Пашаев отмечал в СМИ, что этот друг очень известный человек. Позднее защитник сообщил, что этот мужчина отказался выступить в суде и попросил не упоминать его имя, отмечает РИА Новости.

Ранее адвокат Генрих Падва поддержал решение Михаила Ефремова сменить защитника. В беседе с «Известиями» он отметил, что ранее представлявший интересы актера Эльман Пашаев дискредитирует адвокатское сообщество. Ранее Ефремов, который в суде отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, заявил, что хочет найти защитников «посильнее». Актер уточнил, что у него есть знакомые юристы Падва, Резник и Никольский, пишет РИА ФАН.

Новая команда адвокатов актера Михаила Ефремова столкнется с нехваткой времени на проведение параллельного расследования и необходимых экспертиз, рассказал в эфире НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.



