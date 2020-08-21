Адвокат Ефремова заявил о расстройстве личности у актера

У Михаила Ефремова выявлено расстройство личности. Об этом в ходе заседания Пресненского суда Москвы заявил адвокат артиста Эльман Пашаев. Защитник подчеркнул, что проблемы у актера развились на фоне ухудшения здоровья и злоупотребления алкоголем.

«Когда он выпьет, человек сам себе не принадлежит», — цитирую Пашаева Известия.

В свою очередь, супруга Ефремова Софья Кругликова заявила, что, если муж выпивает больше 200 граммов алкоголя, он «начинает терять мозг», а после 300-сот он «вообще ничего не помнит». Кроме того, Кругликова отметила, что артист не садится за руль в состоянии алкогольного опьянения и всегда ездил только на такси, сообщает RT,

Еще один свидетель утверждает, что Ефремова не было за рулем

Ранее представляющий интересы актёра Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП с участием подзащитного, Елене Абрамовой. Пашаев заявил, что Абрамова может быть заинтересована в исходе дела. Он посетовал, что суд не стал назначать новые судебно-медицинские и автотехнические экспертизы по делу и что его ходатайства отклоняются, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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