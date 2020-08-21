Адвокат Ефремова заявил о расстройстве личности у актера
У Михаила Ефремова выявлено расстройство личности. Об этом в ходе заседания Пресненского суда Москвы заявил адвокат артиста Эльман Пашаев. Защитник подчеркнул, что проблемы у актера развились на фоне ухудшения здоровья и злоупотребления алкоголем.
«Когда он выпьет, человек сам себе не принадлежит», — цитирую Пашаева Известия.
В свою очередь, супруга Ефремова Софья Кругликова заявила, что, если муж выпивает больше 200 граммов алкоголя, он «начинает терять мозг», а после 300-сот он «вообще ничего не помнит». Кроме того, Кругликова отметила, что артист не садится за руль в состоянии алкогольного опьянения и всегда ездил только на такси, сообщает RT,
Ранее представляющий интересы актёра Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП с участием подзащитного, Елене Абрамовой. Пашаев заявил, что Абрамова может быть заинтересована в исходе дела. Он посетовал, что суд не стал назначать новые судебно-медицинские и автотехнические экспертизы по делу и что его ходатайства отклоняются, отмечает РИА ФАН.
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