Адвокат Ефремова заявил о расстройстве личности у актера

У Михаила Ефремова выявлено расстройство личности. Об этом в ходе заседания Пресненского суда Москвы заявил адвокат артиста Эльман Пашаев. Защитник подчеркнул, что проблемы у актера развились на фоне ухудшения здоровья и злоупотребления алкоголем.

«Когда он выпьет, человек сам себе не принадлежит», — цитирую Пашаева Известия.

В свою очередь, супруга Ефремова Софья Кругликова заявила, что, если муж выпивает больше 200 граммов алкоголя, он «начинает терять мозг», а после 300-сот он «вообще ничего не помнит». Кроме того, Кругликова отметила, что артист не садится за руль в состоянии алкогольного опьянения и всегда ездил только на такси, сообщает RT,