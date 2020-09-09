«Второго Крыма не будет». Дугин не верит в объединение России и Белоруссии
Известный российский философ в эфире НСН объяснил нежелание 40% россиян объединяться с белорусами.
Более 40% россиян считают, что объединение России и Белоруссии не нужно, а странам следует просто поддерживать добрососедские отношения, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. 22% хотели бы видеть его как объединение двух государств в одно на равноправной основе, 17% - как вхождение Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких регионов.
Бывший главред «Царьграда», философ, лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин заявил в эфире НСН, что непоследовательная политика российской власти привела к растерянности в обществе.
«Наше общество находится в глубоком нокдауне с точки зрения геополитического самосознания, с точки зрения понимания тех процессов, которые происходят в мире. Нет общегосударственной идеи, нет образа будущего. Люди растеряны. Они единодушно поднялись в отношении Крыма и "русской весны", но потом "русскую весну" остановили, и сказали, что так и надо. Донбасс истекает кровью, а мы застряли. Проецируя события на Украине на Белоруссию, люди просто теряются. Они видят, что власть не последовательна. Одной рукой она начинает процесс восстановления великой России, а другой сама же его и гасит, запрещает в этом направлении думать и бросает на полпути. Но если правильно все объяснить, правильно придать пропорции, не только говорить, но и делать в соответствии с прекрасно произнесенными фразами, а все неудачи и задержки людям честно объяснять, то картина была бы другая», - добавил он.
Собеседник НСН высказал мысль, что невнятная позиция России по поводу Донбасса снижает шансы на высокий уровень общественного энтузиазма в отношении тесного сближения с Белоруссией.
«Белорусов все считают братским народом и объединения все хотят, но государству с такими декларациями уже будет трудно. Люди проецируют это на жуткую историю с Донбассом, которую мы начали и не закончили, обрекая тем самым половину населения Украины на прозябание в этом нацистском прозападном чудовищном режиме, людей, которых мы просто предали. Они спрашивают: почему мы с Белоруссией справимся, если там не справились? Я думаю, это результат растерянности и некоторого шока от отсутствия ясности в стратегии государства. Государство мало считается с народом, не объясняет свое поведение, не дает образ будущего, не отвечает за многие слова, занимается техническими вопросами. И нарастает отчуждение между государством и народами. Второго Крыма не получится. Повторить такой общественный энтузиазм, как с Крымом, не удастся», - добавил он.
Другой недавний опрос показал, что почти половина россиян из тех, кто следит за событиями в Белоруссии, поддерживает действующего президента республики Александра Лукашенко. Впрочем, уровень поддержки колеблется в зависимости от источника новостей: те, кто узнают новости по телевизору, больше склонны поддерживать его, чем те, кто читает их в интернете.
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